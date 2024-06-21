İki araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Kaynak: DHA
İki araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı

Konya'da bir aracın karşı şeride geçerek başka bir araca çarptığı kazada 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir aracın karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart, Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

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İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde baba evine getirilen Kart'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra mezarlığa taşındı. Cenaze namazının ardından Şeyma Kart'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Şeyma Kart'ın eşi Hüseyin Kart'ın ise Denizli'de defnedildiği belirtildi. Diğer yandan hayatını yitiren Kart çiftinin kızı 2 yaşındaki Nisan'ın ise Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi.

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