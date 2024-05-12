İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Varto’da gerçekleşen kazada, 42 yaşındaki Ferit Kondu kontrolündeki araç ile karşı yönden gelen Yaşar Havuz kontrolündeki araç ile kara kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerde bulunan sürücüler Ferit Kondu, Yaşar Havuz ile Eyyüp Arme, Teyfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Ferit Kondu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavi altında olduğu belirtildi.

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