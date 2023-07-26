İki araç kafa kafaya çarpıştı taksinin motoru fırladı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı taksinin motoru fırladı

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy istikametinden Kızılpınar istikametine seyir halinde bulunan 59 T 2745 plakalı ticari taksi ile kavşaktan ana yola giren 34 VV 3450 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

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Kazada ticari taksinin motoru yaklaşık 20 metre ileri fırlarken, refüjlerde bulunan elektrik direği de otomobilin üzerine düştü. Korkunç kazayı görenler durumu itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek içeride mahsur kalan 2 yaralıyı çıkardı. Taksi sürücüsü M.E. de araçtan çıkarıldı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Polis ekipleri yolu trafiğe kısmi şekilde kapatırken olası zincirleme kazanın önüne geçti. Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri de önlem alarak elektrikleri keserken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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