İki araç kazaya çarpıştı. 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 14.25 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgelere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan K. idaresindeki 33 AJM 606 plakalı kamyonete, karşı yönden gelen Mehmet Y. yönetimindeki 35 AV 3746 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada çarptı. Kazada, A.K.,M.Y. ile A.D. yaralandı.

Bölgeden yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ,sağlık ile itfaiye ekipleri intikal edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.