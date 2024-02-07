İki aracın arasından geçmeye çalışan kurye yere savruldu

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan Düldül Sokak’ta meydana gelen olayda, bir kurye park halinde bulunan bir araçla seyir halindeki bir başka aracın arasından geçmeye çalışırken arada sıkıştı. Motosikletin içinde bulunan iki kişi savrularak yere düştü ve biri yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra ise kurye hastaneye kaldırıldı.

İlginç kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.