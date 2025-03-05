İki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Serdar M. yönetimindeki 01 AIL 293 plakalı otomobil ile Buğurcan Y. idaresindeki 01 HE 011 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan iki sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.