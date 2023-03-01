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İki arkadaşını silahla öldürdü

Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, iki arkadaşını silahla öldürdü.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:59
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İki arkadaşını silahla öldürdü

İki arkadaşını silahla öldürdü
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir eczanede kalfalık yapan Serdar E’nin (47) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki mobese kameralarından, Serdar E’ye ait 16 BT 773 plakalı otomobili takibe alan ekipler, aracın İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu belirledi.

CESETLERİ ARACININ BAGAJINA KOYDU

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, Serdar E’nin cansız bedenini aracının bagajında battaniyeye sarılı tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durdurulan otomobili kullanan şüpheli Ahmet Burak D. (41) ekiplerce gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde arkadaşı Murat Kutlu’yu (39) ve köpeğini de 3 gün önce öldürdüğünü itiraf etti.

Söz konusu evde Kutlu’nun da cesedi, tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Burak D, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’ya götürüldü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.(AA)

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