İki aydır İstanbul Havalimanı'ndan yaşayan İranlı akademisyen hakkında karar verildi

Kaynak: DHA
İki aydır İstanbul Havalimanı'ndan yaşayan İranlı akademisyen hakkında karar verildi
İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmemişti. İran'a da gitmek istemeyen akademisyen yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyordu.

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunmuştu.

Ret cevabı alan İranlı akademisyen Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitmişti.

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Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü. İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti.

KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DÖNMEK İSTEMEDİ

Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü.

İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti.

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Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İranlı akademisyen işlemleri tamamlanana kadar Silivri'deki Geri Gönderme Merkezinde kalacak.

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