İki besinle vücut zırh gibi oluyor! Kalpten beyne kadar koruma sağlıyorlar

Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme, modern tıbbın en güçlü silahlarından biri.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, doğanın sunduğu iki besinin vücudu adeta bir zırh gibi koruduğunu ortaya koydu: Zeytinyağı ve kefir.

Bu besinler, bağışıklık sistemini destekliyor, kalp sağlığını güçlendiriyor ve yaşlanma belirtilerini azalttı.

Uluslararası uzmanların övgüyle bahsettiği bu ikili, sofralarınızda hak ettiği yeri almaya hazır.

ZEYTİNYAĞI: KALBİN VE HÜCRELERİN DOSTU

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin yıldızı olarak uzun süredir biliniyor, ancak son araştırmalar onun faydalarını daha da netleştirdi.

ABD’deki Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, zeytinyağındaki tekli doymamış yağ asitlerinin ve polifenollerin kalp sağlığını koruduğunu belirterek, “Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürürken damar sağlığını destekliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli zeytinyağı tüketen bireylerde kalp krizi riskinin %20 oranında azaldığını gösterdi. Ayrıca, zeytinyağındaki E vitamini ve antioksidanlar, hücre hasarını önleyerek cilt sağlığını iyileştiriyor ve yaşlanmayı yavaşlattı.

KEFİR: BAĞIRSAKLARDAN GELEN SAĞLIK

Kefir, probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını dönüştüren bir süper gıda.

İngiltere’deki University College London’dan mikrobiyolog Prof. Tim Spector, kefirin bağırsak mikrobiyotasını dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bağırsak sağlığı, genel sağlığın temel taşıdır. Kefir, zararlı bakterileri baskılayarak iltihaplanmayı azaltıyor ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor" dedi.

Frontiers in Microbiology’de yayımlanan bir araştırma, düzenli kefir tüketen bireylerde bağışıklık hücrelerinin aktivitesinin %15 arttığını ve sindirim sorunlarının %30 azaldığını ortaya koydu.

Kefirdeki kalsiyum ve D vitamini ise kemik sağlığını destekleyerek yaşlılıkta osteoporoz riskini azalttı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: DENGELİ BESLENMENİN GÜCÜ

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, bu iki besinin etkisini maksimize etmek için dengeli bir diyetin önemine dikkat çekerek, "Zeytinyağı yemeklere lezzet katar, kefir ise içecek olarak tüketilebilir. Her ikisi de işlenmiş gıdalara karşı doğal bir kalkan oluşturur" sözlerini kullandı.

The Lancet’te yayımlanan bir çalışma, Akdeniz diyetiyle birlikte zeytinyağı tüketen bireylerde yaşa bağlı bilişsel gerilemenin %25 oranında azaldığını gösterdi. Kefirin ise stresle bağlantılı sağlık sorunlarını hafiflettiği, Nutrients dergisindeki bir araştırmayla kanıtlandı.

BİLİMSEL KANITLARLA SAĞLIK FORMÜLÜ

Zeytinyağı ve kefir, yalnızca tek bir organı değil, vücudun tamamını koruyor.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, zeytinyağının anti-inflamatuar etkilerinin kanser riskini azalttığını, kefirin ise bağırsak-beyin ekseni üzerinden zihinsel sağlığı desteklediğini gösterdi.

Uzmanlar, bu besinleri haftada en az üç kez tüketmenin sağlık üzerinde gözle görülür bir fark yarattığını belirtti.