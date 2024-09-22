İki çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İki çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi

Kütahya'da termal atıkların oluşturduğu suda boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Ilıca Kaplıcaları Soğuksu yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 45 yaşındaki Cemal Güneş çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in 2 çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının çırpındığını ve boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Cemal Güneş, suya atlayarak çocuklarını kurtarmayı başardı. Ancak baba Güneş suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak sudan çakırdı. Cemal Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna sevk edildi.

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