İki çocuğuyla sahilde yürüyen kadın esrarengiz canlıyı keşfetti. Hemen telefona sarılıp Facebook’tan paylaştı

Fia ve iki çocuğu, sahil kasabasında tatillerinin keyfini çıkarırken, kayalıklar arasında yaklaşık 1.2 metre uzunluğunda ve 31 cm genişliğinde, gri ve beyaz renklerde bir canlı keşfettiler.

Canlı, koyu gri kum ve kayalar arasında neredeyse görünmez hale gelmişti ve üzerinde herhangi bir yara izi bulunmuyordu.

Fia'nın çektiği fotoğraflarda, canlının geniş ve düz bir kafası, keskin dişleri ve vatozları andıran bir vücut yapısı olduğu görülüyordu. Ayrıca, süslenmiş kanatları ve köpekbalığı benzeri bir kuyruğu vardı.

Facebook'ta paylaştığı görseller sayesinde, Fia bu canlının kritik tehlike altında olan melek köpekbalığı olduğunu öğrendi.

Bir deniz biyoloğu olan Inaki Javier, Fia'nın gönderisine yorum yaparak, “Gördüğünüz canlı, yerel halkın 'melekotu' dediği, melek köpekbalığının leşidir. Bu tür, IUCN'nin kırmızı listesinde kritik tehlike altında olarak sınıflandırılmıştır” dedi.

Melek köpekbalığı, bir zamanlar Akdeniz'den İskandinavya'ya ve Moritanya'ya kadar uzanan doğu Atlantik sularında yaygınken, ticari balıkçılığın etkisiyle şimdi elasmobranchs ailesinde en çok tehdit altında olan ikinci türe dönüşmüştü.

Fia, Facebook'tan gelen yanıtların kendisini üzdüğünü belirterek, “Vahşi doğayı keşfetmeyi çok seviyoruz ve başlangıçta bu canlıyı sahilde bulmak heyecan vericiydi. Ancak, durumun ciddiyetini anladıkça üzüntümüz arttı” ifadelerini kullandı.

MELEK KÖPEKBALIĞIYLA İLGİLİ DETAYLAR…

Melek köpek balıkları, Squatina cinsine ait köpekbalıklarının bir türüdür. Bu türler, genel olarak 150 metre derinlikteki kumlu deniz tabanlarında bulunurlar.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği, melek köpek balıklarını tehlike altında olan türler arasında sınıflandırmakta. Bir zamanlar Norveç'ten İsveç'e, Fas ve Kanarya Adaları üzerinden Akdeniz ile Karadeniz'i kapsayan Kuzeydoğu Atlantik bölgesinde yaygın olan bu tür, aşırı balıkçılık nedeniyle sayılarında ciddi bir azalma yaşamakta.Melek köpek balıkları sıkça vatozlarla karıştırılır, ancak onları ayırt etmenin en kolay yolu, yüzgeç yapılarına ve davranışsal özelliklerine bakmakta. Bu köpekbalıkları, genellikle avlarını pusuya düşürmek için deniz tabanındaki kumların içine gömülürler.