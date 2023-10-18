İki çocuk annesi kadın zeytinlikte ölü bulundu. 45 gündür kayıptı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22), zeytinlikte ölü bulundu.

KAYNAK: DHA
İki çocuk annesi kadın zeytinlikte ölü bulundu. 45 gündür kayıptı

İznik ilçesinde evli, 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti.

3 Eylül tarihinde çocuklarını almak için babasının evinden çıkan Alan, geri dönmedi. Bunun üzerine Nevrigül Alan'ın yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı.

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ZEYİNTİNLİKTE CESET OLDUĞU İHBARI YAPILDI

Ekipler 45 gündür arama çalışmalarına devam ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a olduğunu belirledi.

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Nevrigül Alan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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