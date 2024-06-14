İki dev şirkete halka arz onayı. Bayram sonu Borsa'da şenlik var

Sermaye Piyasası Kurulu aynı gün Çan2 Termik AŞ'nin yüzde 646 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı da onay verdi.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ 30 liradan Efor Çay Sanayi ve Ticaret AŞ ise 14,50 liradan talep toplayacak.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ OLUYOR

Seğmen Kardeşler Gıda'nın halka arzı ile şirketin 144 milyon nominal değerli payları yeni bedelli sermaye artırımı ile 179 milyona çıkarılmış olacak. Bunun dışında ek olarak 24 milyon liralık mevcut pay satışı yapılacak.

Seğmen Kardeşler Gıda'nın halka arzında 1 lot fiyatı 30 lira olacak ve toplam halka arzın büyüklüğü 1 milyar 779 milyon lirayı bulacak.

EFOR ÇAY HALKA AÇILIYOR

300 milyon lira nominal paylı sermayesi bulunan Efor Çay, 63 milyon liralık bedelli sermaye artırımı yapacak. Efor Çay'ın sermayesi 363 milyon lira nominal değerli paya çıkarılacak. Mevcut pay satışı ise 27 milyon lira nominal değerli olacak.

Efor Çay'ın halka arzında 1 lot hissesi 14.50 lira olacak Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 305 milyon lira seviyesine gelecek.

ÇAN2 TERMİK AŞ BEDELSİZ SERMAYE ARTIRINA GİDİYOR

Çan2 Termik AŞ'nin yüzde 646 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına da onay verilirken şirketin böylece mevcut sermayesinin 938.116.902,57 liradan 7.000.000.000,00 liraya çıkacağı belirtildi.