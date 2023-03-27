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Eskişehir’de korkutan yangın

Eskişehir’de bir iş yerinde çıkan ve civardaki dükkana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı. Faciada, 2 dükkan kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 00:26
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İki dükkanın kullanılmaz hale geldiği yangın iki saat sonunda kontrol altına alındı

Eskişehir’de korkutan yangın
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(DHA) Eskişehir'deki yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. 

Yoğun dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada büyüyen yangında alevler bitişikteki dükkana da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 2 işyerindeki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında 2 dükkan yanarak kullanılmaz hala geldi. Arka sokaktaki bir dükkanın çatısında ise hafif hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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