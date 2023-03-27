Eskişehir’de korkutan yangın

(DHA) Eskişehir'deki yangın, Odunpazarı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Demirci Sokak üzerindeki bir iş yerinde, henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi.

Yoğun dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada büyüyen yangında alevler bitişikteki dükkana da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 2 işyerindeki yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında 2 dükkan yanarak kullanılmaz hala geldi. Arka sokaktaki bir dükkanın çatısında ise hafif hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.