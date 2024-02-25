İki farklı ülkedeki evlerin kira bedeli yuh artık dedirtti. Bu bir coğrafya kaderdir haberidir

Damla Baylan
İki farklı ülkedeki evlerin kira bedeli yuh artık dedirtti. Bu bir coğrafya kaderdir haberidir
İstanbul’da dört tarafı binalarla çevrili sıradan bir daire ile Bangkok’ta lüks bir dairenin fiyatı aynı çıktı. İkisinin de aylık 770 dolar kira tutarında olduğu öğrenilen daireler sosyal medyada gündem oldu.

Kira fiyatları ve yaşam maliyetinin her geçen gün arttığı İstanbul’daki ev kirası fiyatları ile Tayland’ın başkenti Bangkok’un lüks daireleri kıyaslanınca ortaya acı bir tablo çıktı.

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Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan balkon manzarası sadece binalar olan bir ev ile Tayland’ın başkenti Bangkok’ta balkonunda havuz bulunan lüks bir rezidans dairesinin kira bedelinin hemen hemen aynı olarak 770 dolar yani yaklaşık 23 bin Türk Lirası olduğu ortaya çıktı.

İKİ BALKON ARASINDA MANZARA FARKLI FİYAT AYNI

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