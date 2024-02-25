İki gönül bir olursa samanlık seyran olur atasözünün anlamı nedir?

İki gönül bir olursa samanlık seyran olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Birbirlerini seven iki kişi için, para ve mal varlığı gibi şeylerin bir önemi olmadığını anlatmak anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

'İnsan karşısındaki kişiyi sevdikten sonra, mütevazı bir yaşam şekliyle de mutlu olabilir'i vurgulamak için tercih edilen bir sözdür.

Zenginlik, birbirini sevenler için mutlaka olması gereken bir şey olmamakla birlikte aşık olduktan sonra, küçücük bir yerde bile yaşayabileceğini ifade eder. Önemli olan, arada mutlaka sevgi bağının bulunmasıdır.

İKİ GÖNÜL BİR OLURSA SAMANLIK SEYRAN OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Evlenirken ailesinden ve eşimden hiçbir şey istemedim, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur çalışıp alırız her şeyimizi."