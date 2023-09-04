İki grubun cadde ortasındaki kavgasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Sakarya’da Cadde 54 AVM önünde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, cadde adeta boks ringine döndü.

KAYNAK: İHA
İki grubun cadde ortasındaki kavgasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Cadde 54 AVM önünde gece saatlerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Yerini kavgaya bırakan olayda sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın adeta boks ringine döndüğü anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anların kaydedildiği görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçıştığı anlarda dikkatlerden kaçmadı.

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