İki grup arasında bıçaklı ve usturalı kavga: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve usturalı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı.

aw405988-01.jpg

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine bıçak ve usturalarla saldırdı. Kavga esnasında 3 kişi vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında ilk antremanda
Rıza Çalımbay Sivasspor'un başında ilk antremanda
Fenerbahçe, Rangers'a hazır
Fenerbahçe, Rangers'a hazır
Eyüp Saka "Biz çocuklarımıza güveniyoruz"
Eyüp Saka "Biz çocuklarımıza güveniyoruz"
Kayıp mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı iddia! Cuma günü iş yerinde neler oldu?
Kayıp mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı iddia! Cuma günü iş yerinde neler oldu?
Bana yapay zeka yerleştirdi" diye bıçaklamıştı. Saldırıya uğrayan doktor ilk kez konuştu
Bana yapay zeka yerleştirdi" diye bıçaklamıştı. Saldırıya uğrayan doktor ilk kez konuştu