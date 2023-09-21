İki gündür haber alınamayan şahıs baraj gölünden çıkarıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Nail Oruç’un cansız bedeni Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarındaki Gökçebel Barajı'ndan çıkarıldı.

KAYNAK: İHA
İki gündür haber alınamayan şahıs baraj gölünden çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı gününden beri kendisinden haber alınamayan Nail Oruç’un (63) ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


Gümüşhane sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası'na gittiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri arama çalışmaları kapsamında önceki yıllarda da araçların düştüğü ve bariyer yapılmayan özel sektöre ait Gökçebel Barajı'nın güvenlik kameralarını kontrol etti.

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Kontrollerde gece karanlığında 28 TH 133 plakalı kamyonetin Sapmaz köyündeki Gökçebel Baraj Gölü'ne uçurumdan yuvarlandığının tespit edilmesi üzerine Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bilgi verildi.

Hemen çalışmaya başlayan ekipler, Jandarma ekiplerinin belirlediği noktada düşen araç ve içerisindeki Nail Oruç’u çıkarmak için Rize Emniyet Müdürlüğünden dalgıç personel talep etti.

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Jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve yakınlarının gözetiminde yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 30 metre derinden dalgıçlar aracında boğularak hayatını kaybeden Oruç’un cansız bedenini çıkardı.

Ekipler uzun süren çalışmaların ardından aracı da sudan çıkarırken acılı ailesi o anları gözyaşları içerisinde izledi.

Oruç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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