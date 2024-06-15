İki haneli plaka 1,7 milyon dolara satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İki haneli plaka 1,7 milyon dolara satıldı

Avustralya'da gerçekleştirilen bir açık arttırmada üzerinde sadece "20" yazan araç plakası 1,7 milyon dolara alıcı buldu.

Plakadaki VIC ibaresinden anlaşıldığı üzere aslen Victoria bölgesinde kullanılan plaka, koleksiyoncular için gerçek bir hazine. Uzmanlar Avustralya'da antika plaka pazarının uzun süredir geliştiği belirtiyorlar. Özllikle bir asırdan daha eski olan plakalar ilgi görüyor.

Açık arttırmaya katılan bir antikacı, parçanın bu kadar yüksek fiyata satılmasını belirleyen en önemli unsurun nadirliği ve tarihi önemi olduğunu belirtti.

Daha önce New South Wales'te gerçekleştirilen başka bir açık arttırmada, 1910 yılına ait "1" numaralı plaka için 8 milyon dolar ödenmişti.

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