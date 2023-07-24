İki ilde denize girilmesi yasaklandı

Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İki ilde denize girilmesi yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ile Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sakarya'da da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde saat 10.00 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

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