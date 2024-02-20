İki ilde IŞİD operasyonu. Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum ve Düzce’de düzenlenen “Bozdağan-5” operasyonunda 2014-2017 yılları arasında Irak’ın Ambar bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen IŞİD terör örgütünün sözde askeri emirlerinin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

