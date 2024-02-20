İki ilde IŞİD operasyonu. Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İki ilde IŞİD operasyonu. Yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, IŞİD terör örgütüne yönelik Erzurum ve Düzce'de düzenlenen operasyon kapsamında 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum ve Düzce’de düzenlenen “Bozdağan-5” operasyonunda 2014-2017 yılları arasında Irak’ın Ambar bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen IŞİD terör örgütünün sözde askeri emirlerinin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

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