İki İngiliz savaş gemisi Orta Doğu'daki bir limanda çarpıştı

Sosyal medyada yayınlanan videoya göre HMS Chiddingfold, iskeledeyken HMS Bangor'a dönüşmüş gibi görünüyordu.

Tuğamiral Edward Ahlgren, "Bunun neden olduğu henüz belirlenmedi. Çalışanlarımızı en yüksek standartlara göre eğitiyoruz ve makine güvenliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz, ancak ne yazık ki bu tür olaylar hala yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Ahlgren, neyin yanlış gittiğine dair soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

İki mayın avcısı, ticari gemilerin korunmasına yardımcı olmak için Orta Doğu'da bulunuyor.

İngiliz ordusu geçen hafta, Kızıldeniz'deki kargo gemilerine ve savaş gemilerine yönelik saldırıları küresel nakliyeyi sekteye uğratan İran destekli Husilerin Yemen'de kullandığı bir düzineden fazla bölgeyi bombalamakta ABD'yle birlikte hareket etmişti.