Gaziosmanpaşa'da paylaşılamayan erkek kavgası

İstanbul Gaziosmanpaşa’da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. Kavganın çıkma nedeninin ise bir kadının kocasını, sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle görmesi olduğu öğrenildi.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

ALDATMA İDDİASI

Kavganın kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadı. (DHA)