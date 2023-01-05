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Gaziosmanpaşa'da paylaşılamayan erkek kavgası

Gaziosmanpaşa'da kocasını başka bir kadınla el ele gören eş, adamın sevgilisi olduğu iddia edilen kadına saldırdı. Çevredekiler kadınları güçlükle ayırdı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 20:38
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İki kadından Gaziosmanpaşa'da erkek kavgası

Gaziosmanpaşa'da paylaşılamayan erkek kavgası
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. Kavganın çıkma nedeninin ise bir kadının kocasını, sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle görmesi olduğu öğrenildi.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

ALDATMA İDDİASI

Kavganın kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadı. (DHA)

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