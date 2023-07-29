İki kamyon çarpıştı. Sürücü devrilen araç içinde sıkıştı

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen iki kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatıp sürüklenen kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Yan yatan kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İki kamyon çarpıştı. Sürücü devrilen araç içinde sıkıştı

Kaza, Ataşehir'de TEM otoyolu Dudullu Sapağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Tutkaç'ın hakimiyetinde olan Isuzu marka 34 CMC 794 plakalı kamyon sol şeritten ilerlerken, sağ şeritten ilerleyen Hüsnü Andaç'ın kullandığı Isuzu marka 21 AN 110 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Emre Tutkaç'ın kullandığı kamyon yan yatarak sürüklenmeye başladı. Sürüklenen kamyon bariyere çarparak durabildi. Sürücü Tutkaç araç içerisindeki sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de araç içindeki sürücüyü çıkarma çalışmaları yürüttü. Kamyonda sıkışan sürücü yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Emre Tutkaç, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, kazaya karışan diğer kamyonun sürücüsü Hüsnü Andaç ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan sürücü Hüsnü Andaç, "Adam diğer yoldan geliyordu, geldi bana vurdu. Şerit ihlali yaptı galiba" dedi.

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