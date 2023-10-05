İki kardeş babalarının şirketine çökmeye çalıştı. Ölümle tehdit ettiler

Güneş Trans Lojistik firmasının sahibi Hantemir Güneş’in iki oğlu babalarına ait şirketi basarak “Bugün, sana ait olan malları almaya geldik baba” diyerek şirketin devrini istedi.

Hantemir Güneş, iki oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve mahkeme , Mehmet ve Adem Güneş kardeşlere 5 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Mal paylaşımı bu kez, baba ile oğullarını karşı karşıya getirdi. Aynı zamanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin de yönetiminde olan Güneş Trans Lojistik firması sahibi Hantemir Güneş (61), ilk eşinden olan iki oğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Güneş’in iddiasına göre, Mehmet ve Adem Güneş kardeşler, babalarına baskı kurarak şirketin devrini istedi.

‘MALIMA ÇÖKMEK İSTİYORLAR’

Baba Güneş’in şikâyeti üzerine iki kardeş hakkında soruşturma başlatıldı. Yıllarca TIR şoförlüğü yaptıktan sonra lojistik şirketi sahibi olabildiğini vurgulayan Hantemir Güneş şikâyet dilekçesinde “Çocuklarım zorla mallarımı elimden almak istiyor” dedi.

İKİ KARDEŞE DAVA AÇILDI

Savcılık, Güneş kardeşler hakkında ‘Silahla yağma’ suçlaması ile dava açtı. İddianameye göre iki kardeş, baba Güneş’in başında olduğu lojistik şirketine gitti. İddiaya göre iki kardeş, İstanbul Arnavutköy’de bulunan merkezde babalarını tehdit etti.

‘SANA AİT OLAN MALLARI ALMAYA GELDİK BABA’

Dosyada yer alan ifadelere göre iki kardeş, baba Güneş’e “Bugün sana ait olan malları almaya geldik. Sen iş yerini terk edeceksin. Burayı boşalt. Bu zamana kadar sen ve diğer eşinden çocukların yediniz; bundan sonra biz yiyeceğiz. Eğer olmazsa burada kan dökülür" dedi. Mehmet Güneş’in, babasına silah doğrultarak “Ya sana sıkarım ya kendime” ifadelerini kullandı.

‘ANNEMİZİ DARP ETTİĞİ İÇİN GİTTİK’

Mahkemede savunma yapan iki kardeş ise suçlamaları kabul etmedi. Mehmet Güneş (38), “Babam, annemi darp ettiği için yanına gitmiştik” dedi. Adem Güneş (34) ise, anılan gün kimseyi tehdit etmediklerini ifade etti. Mahkeme, yapılan yargılama sonrası iki kardeşe “silahla yağma” suçundan 5 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Anılan karara yapılan itiraz sonrası dosya İstinaf Mahkemesi’ne gitti.

İSTİNAF: CEZADA İNDİRİM UYGULAMA

Temyiz incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, verilen 5 yıl 7’şer aylık cezayı az bularak kararı bozdu. Bozma gerekçesini, ‘haksız tahrik indiriminin’ uygulanması oluşturdu. Bozma kararı sonrası dosya yine ilk derece mahkemesine geldi. Yargılama ise sürüyor.