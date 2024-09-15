İki kardeş iki yıl arayla kanalda boğuldu

Adana'da yaşanan trajik olayda, 14 yaşındaki Muhammed Ahmet sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Bu acı olayın, aile için ikinci bir trajedi olduğu ortaya çıktı; Muhammed Ahmet'in ağabeyi Kasım Ahmet de 2 yıl önce benzer şekilde bir sulama kanalında boğulmuştu.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek amacıyla arkadaşıyla birlikte Mavi Bulvar'daki sulama kanalına giren Muhammed Ahmet, suda kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç polisler, çocuğun cansız bedenini sulama kanalından çıkardı. Ahmet'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aile, 2 yıl önce 17 yaşındaki Kasım Ahmet'i de Yunusoğlu Mahallesi'ndeki sulama kanalında kaybetmişti. Baba Ahmet Kasım, 7 çocuğundan 2'sini aynı şekilde kaybetmenin büyük acısıyla ayakta durmakta zorlandı. Acılı aile, çocuklarının cenazelerini toprağa vermek üzere Küçükoba Mezarlığı'na götürdü.