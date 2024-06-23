İki kardeş otel odasında ölü bulunmuştu. Sır ölümün nedeni annenin ifadesinde ortaya çıktı

Çiçekçilik yapan Gönül Uğraş adında bir anne gece saatlerinde konaklamak için bir otele geldi. 4 çocuğu ile beraber geceyi otelde geçiren anne sabahın erken saatlerinde 2 çocuğu ile beraber rahatsız hissettiği için eczaneye ilaç almaya gitti ve otele bir daha da geri dönmedi.

Yaşı 14 olan Ege Uğraş ve 12 yaşındaki Hande Uğraş otel odasında kaldı. Gece saatlerinde ağabey olan Ege lavabo kullanmak için ortak tuvalete gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde resepsiyon görevlisi odaları kontrol ederken iki kardeşin hareketsiz bir şekilde durmasından şüphelendi ve durumu yetkililere ihbar etti.

Sağlık ekiplerinin otel odasındaki ilk incelemesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedenler İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

SIR ÖLÜM ANNENİN İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI



Olay yerine gelen ekipler sır ölüm hakkında detaylı bir araştırma başlattı. Anne Gönül Uğraş’ın ifadesi alındı. İfadede anne ve çocuklarının bir gün önce otele giriş yaptıkları ve otel yakınlarından konserve balık ve açık kek aldıkları, annenin sabah saatlerine doğru kendisini kötü hissetmesi ile 2 çocuğu ile beraber Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği, otele döndüğünde çocuklarının öldüğünü öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Annenin ifadesinde her ne kadar olayın gıda zehirlenmesi gibi durduğu belirtilse de kesin sonuç için otopsi sonuçlarının çıkması bekleniyor. Ekiplerin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.