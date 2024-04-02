İki kardeş sandıkta yarıştı, CHP’li olan yüzde 11 farkla kazandı

31 Mart Yerel Seçimleri Giresun’da ilginç bir rekabete sahne oldu.

Espiye ilçesindeki sandık yarışında iki kardeş karşı karşıya geldi.

Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Karadere ile kardeşi CHP’nin adayı Erol Karadere yarıştı.

15 bin 770 seçmenin bulunduğu ilçede kazanan; oyların yüzde 44,84'ünü alan CHP adayı Erol Karadere oldu. AKP’li Mustafa Karadere ise yüzde 33,99’da kaldı.

İki kardeşi, oyların yüzde 15,35'ini alan MHP adayı İbrahim Yanık takip etti.

Erol Karadere, daha önce 2004 ve 2009 seçimlerinde AKP adına seçime girmiş ve Espiye Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Karadere, bu seçimde ise aday gösterilmeyince CHP'ye geçmişti.

Mustafa Karadere - Erol Karadere