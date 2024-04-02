İki kardeş sandıkta yarıştı, CHP’li olan yüzde 11 farkla kazandı

Kaynak: DHA
İki kardeş sandıkta yarıştı, CHP’li olan yüzde 11 farkla kazandı
Giresun'un Espiye ilçesinde belediye başkanlığı için iki kardeş karşı karşıya gelddi. AKP'li mevcut Belediye Başkanı Mustafa Karadere'nin karşısında CHP'den aday olan kardeşi Erol Karadere, yüzde 11 puanlık farkla seçimi kazanan isim oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri Giresun’da ilginç bir rekabete sahne oldu.

Espiye ilçesindeki sandık yarışında iki kardeş karşı karşıya geldi.

Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Karadere ile kardeşi CHP’nin adayı Erol Karadere yarıştı.

15 bin 770 seçmenin bulunduğu ilçede kazanan; oyların yüzde 44,84'ünü alan CHP adayı Erol Karadere oldu. AKP’li Mustafa Karadere ise yüzde 33,99’da kaldı.

İki kardeşi, oyların yüzde 15,35'ini alan MHP adayı İbrahim Yanık takip etti.

Erol Karadere, daha önce 2004 ve 2009 seçimlerinde AKP adına seçime girmiş ve Espiye Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı. Karadere, bu seçimde ise aday gösterilmeyince CHP'ye geçmişti.

ugpoi.jpg

Mustafa Karadere - Erol Karadere

Son Haberler
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat kurtardı Yaşam
Aranan şahıs ailesini rehin aldı, özel harekat kurtardı
Sinan Oğan, 1 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını açtı: Bostan, futbol ve voleybol sahası, açık hava sineması... Gündem
Sinan Oğan, 1 milyon dolarlık malikanesinin kapılarını açtı: Bostan, futbol ve voleybol sahası, açık hava sineması...
Tekirdağ’da ‘sitede yöneticiliği’ kavgası: 11 yaralı Yaşam
Tekirdağ’da ‘sitede yöneticiliği’ kavgası: 11 yaralı
Seçimi kazanan İYİ Partili adayın evine silahlı taciz Gündem
Seçimi kazanan İYİ Partili adayın evine silahlı taciz
Adana’da kaldırıma çarpan motosiklet sürüklendi: 2 ölü Yaşam
Adana’da kaldırıma çarpan motosiklet sürüklendi: 2 ölü
İBB Meclisi’nde çoğunluk CHP’ye geçti. Artık ‘topal ördek’ değil Gündem
İBB Meclisi’nde çoğunluk CHP’ye geçti. Artık ‘topal ördek’ değil