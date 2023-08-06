İki kilo karpuzu yiyen altın kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği devam ediyor. Şenlik alanında Ferhadanlı Mahallesi karpuzları sergilenirken, vatandaşlar da şenliğe yoğun ilgi gösterdi ve bol bol karpuzların tadına baktı.

Şenlikte karpuz yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya 20 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en erken bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Mücadele sonunda en erken 2 kilo karpuzu bitiren 3 yarışmacı altın kazandı.

Yarışmada Numan Çakır birinciliği alarak çeyrek altın, Yavuz Kaptan ikinciliği elde ederek 1 gram altın, Yunus Girgin ise 3. olarak yarım gram altın sahibi oldu.