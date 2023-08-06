İki kilo karpuzu yiyen altın kazandı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde 2 kilo karpuzu yiyen altın kazandı.

KAYNAK: İHA
İki kilo karpuzu yiyen altın kazandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği devam ediyor. Şenlik alanında Ferhadanlı Mahallesi karpuzları sergilenirken, vatandaşlar da şenliğe yoğun ilgi gösterdi ve bol bol karpuzların tadına baktı.

aw002280-11.jpg

Şenlikte karpuz yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya 20 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en erken bitirmek için kıyasıya mücadele etti.

Mücadele sonunda en erken 2 kilo karpuzu bitiren 3 yarışmacı altın kazandı.

aw002280-12.jpg

Yarışmada Numan Çakır birinciliği alarak çeyrek altın, Yavuz Kaptan ikinciliği elde ederek 1 gram altın, Yunus Girgin ise 3. olarak yarım gram altın sahibi oldu.

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Parmağını blendera sıkıştırdı, itfaiye ekipleri kurtardı Yaşam
Parmağını blendera sıkıştırdı, itfaiye ekipleri kurtardı
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi Yaşam
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi
Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi Yaşam
Sinop'ta ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu
Milliyetçilikten ve çağdaşlıktan vazgeçilemez Yazarlar
Milliyetçilikten ve çağdaşlıktan vazgeçilemez
Milyarlık Entel Barbie Yazarlar
Milyarlık Entel Barbie