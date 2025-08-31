İki masuma kıyan canilerin cezası belli oldu: Biri bavuldan diğeri betondan çıktı

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Pueblo kentinde, 2018 yılında kaybolan iki küçük çocuğun cinayeti, yıllar sonra ortaya çıkan korkunç detayları gündeme bomba gibi düştü. 39 yaşındaki Corena Minjarez, erkek arkadaşının çocukları Yesenia Dominguez (3) ve Jesus Dominguez’i (5) öldürmekten suçlu bulundu.

CİNAYETİN PERDE ARKASI

Olay, 2018 yılında kaybolan Yesenia ve Jesus Jr.’ın bulunamamasıyla başladı. Çocukların kaybolduğu dönemde kimsenin kayıp ihbarında bulunmaması, soruşturmanın ancak 2024’te başlamasına neden oldu. Pueblo Polis Departmanı’na gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma, korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.

22 Ocak 2024’te, bir depoda betonla dolu bir metal konteynerde Yesenia’nın cesedi bulundu. DNA testiyle kimliği doğrulanan küçük kızın cesedi, yürekleri dağladı. Haftalar sonra Minjarez’e ait bir aracın bagajında bulunan bavulda Jesus’un cesedi tespit edildi. Hurda araçta bulunan ceset, cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. Soruşturma, Minjarez’in çocukları öldürdüğünü ve cesetleri saklamak için bu yöntemi kullandığını ortaya koydu.

MAHKEME SÜRECİ VE CEZA

27 Ağustos 2025’te görülen davada, Minjarez, 12 yaşından küçük birine karşı birinci derece cinayet ve ceset istismarı suçlamalarından hüküm giydi. Aynı gün, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Minjarez’e, ceset istismarı suçundan ek olarak 120 gün hapis cezası verildi. Cezalar eş zamanlı uygulanacak.

Savcılar, Minjarez’in erkek arkadaşının çocuklarını öldürdüğünü ve cesetleri gizlemek için plan yaptığını belirtti.

Çocukların babası Jesus Dominguez de cinayetle bağlantılı olarak tutuklandı. İkinci derece cinayet, ceset istismarı ve cesetle oynama suçlamalarını kabul eden Dominguez, Minjarez aleyhine ifade vermeyi kabul etti. Dominguez’ın cezası, 12 Eylül 2025’te belli olacak.

KRİTİK DELİLLER

Soruşturma sürecinde, Minjarez’in suçla bağlantısını kanıtlayan önemli deliller bulundu. Savcılar, Minjarez’in kredi kartıyla beton alındığını gösteren bir fiş ve depolama biriminin onun adına kayıtlı olduğunu ortaya koydu. Bu deliller, mahkemede Minjarez’in suçluluğunu kanıtlamada kilit rol oynadı.

Savunma makamı Minjarez’in korku ve Dominguez’e duyduğu sevgi nedeniyle bu suça sürüklendiğini, asıl sorumlunun Dominguez'de olduğunu iddia etti. Fakat bu savunma, mahkemece kabul görmedi.

TOPLUMU SARSAN VAHŞET

Pueblo’da yaşanan bu trajedi, sadece yerel toplumu değil, tüm ülkeyi derinden etkiledi. Çocukların kaybolduğu dönemde bildirilmemesi, yetkililerin olayı yıllarca fark edememesine neden oldu.

Olay, çocuk istismarı ve ihmali konusunda toplumda farkındalık yaratılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Minjarez’in ömür boyu hapis cezası, adaletin tecelli ettiğini gösterse de, iki küçük çocuğun kaybı toplumda derin yaralar açtı.