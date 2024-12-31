İki medya devi birbirine girdi: Ya paramı verin ya da hisseyi devredin

Türkiye'nin eski televizyon kanallarından olan Flash Haber'in Halk TV'ye satışı gündeme gelmişti. Satışın gerçekleştiğini Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" sözleriyle duyururken, daha sonra Flash Haber'in sahiplerinin satışı son anda iptal ettiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyan Cafer Mahiroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Süreci “25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan söz konusu değildir” sözleriyle anlatan Mahiroğlu, Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasına ilişkin duyurunun, ödemeden 3 gün sonra yapıldığını ifade etti.

Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatlarının, karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamadığına dikkat çeken Cafer Mahiroğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan söz konusu değildir. Peki ne oldu? Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu. Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur. Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır. Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, “2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir. Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak “hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” sorusunu sormadan edemiyoruz. Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz.”