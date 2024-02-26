İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, eski şehir merkezi istikametine gelmekte olan Samet S. idaresindeki motosiklet, aynı istikamete gitmekte olan Enes E. idaresindeki 02 AAL 066 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada her iki motosiklette devrilerek sürücüleri sürüklenirken, sürücülerden Enes E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.