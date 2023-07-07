İki motosiklet çarpıştı 5 kişi yaralandı

Orhangazi, Arapzade Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet yolda yürümekte olan 2 yayaya çarptı. Kazada 3’ü motosiklette 2’si de yaya olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İki motosiklet çarpıştı 5 kişi yaralandı

(İHA) Kaza saat 21.30 sıralarında Orhangazi’de Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre E.Ö.(18) idaresindeki 16 APZ 880 plakalı motosiklet Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken Okul Caddesi kavşağında seyir halinde olan M.I. (28) idaresindeki 16 MCU 452 plakalı motosikletle çarpıştı.

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SAVRULAN MOTOSİKLETLER YAYALARA ÇARPTI

Kaza sonrasında her iki motosiklet de savrularak yolda yürümekte olan Z. C. (37) ile B. C.’ye (40) çarptı.

Kazada her iki motosiklet sürücüsü ile birlikte Z. C. ve B. C.’nin yanı sıra motosikletlerin birisinde yolcu olarak bulunan A.G. (18) yaralandı.

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Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı 5 kişi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

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Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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