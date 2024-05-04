Galatasaray uzatmalarda kazandı. Bütün umutları yıktı geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar uzatmalar sonucunda 107-102 galip geldi.

Bu sonuç ile birlikte TOFAŞ’ın play-offa yükselme şansı kalmadı. Sezonu 5. Sırada bitiren Galatasaray ise Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Winston 11, Homesley 16, Ege Demir 7, O'Brien 19, Sakic 11, Tolga Geçim 18, Denmon 19, Mustafa Kurtuldum 1

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 16, Sadık Emir Kabaca 7, Bost 11, McCormack 18, Göksenin Köksal 3, Halilovic 6, Samet Geyik 5, Prepelic 10, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 26

1. Periyot: 21-29

Devre: 47- 53

3. Periyot: 68-75

Normal süre: 97-97