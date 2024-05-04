Son dakika... Saraçhane'de polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: AA
Son dakika... Saraçhane'de polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırdıkları için gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda çıkan olaylarda gözaltına alınanların adliyedeki devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından 1 Mayıs’ta çıkan olaylar esnasında yakalanan 35 kişi ile sonrasında kamera kayıtları, yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrollerinden sonra 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan 65 kişiden 52’si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

13 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından, daha sonra yapılan kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları belirlenen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünden sonra 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.

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