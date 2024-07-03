İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda iki motosikletli de yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Muammer Balta Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre H.U. yönetimindeki 34 CGJ 902 plakalı motosiklet, E.S idaresindeki 37 AAG 106 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletlerden düşen sürücülerin ikisi de yaralandı.

motomoto2.jpg

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlgili Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Son Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 4 tutuklama
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi Gündem
Kurusıkıyla yakalandı: Polis arabasında yer beğenmedi
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar Yerel Haberler
Avusturya galibiyetini uzun araç konvoyuyla kutladılar
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı! Gündem
Yargıtay'dan emsal 'boşanma davası' kararı!
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı… Gündem
Merih Demiral’ın gol sevinci gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı…
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama Gündem
Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama
Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı Gündem
Sağlık Bakanlığından dev personel alımı! Şartlar açıklandı