İki motosiklet çarpıştı, iki sürücü de yaralandı

Kaza, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Muammer Balta Sokak'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre H.U. yönetimindeki 34 CGJ 902 plakalı motosiklet, E.S idaresindeki 37 AAG 106 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletlerden düşen sürücülerin ikisi de yaralandı.

Kazaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin sonrasında yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.