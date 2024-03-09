İki öğünü tamamlamak önemli. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Ramazan ayında sağlıklı beslenme üzerine önerilerde bulunan Dr. Yasin Yılmaz, bu mübarek ayda beslenme düzeninin önemini vurguluyor. Dr. Yılmaz, iftar ve sahur arasında dengeli ve yeterli öğünlerin tüketilmesinin, oruç tutanların sağlığını korumak için kritik olduğunu belirtiyor.

Ramazan, beslenme alışkanlıklarının değiştiği özel bir zaman dilimidir. Dr. Yılmaz, iftarla sahur arasında en az iki öğün tüketilmesinin önemine işaret ediyor. Sahurun atlanması, gün boyu süren açlığı uzatabilir ve kan şekerinde ani düşüşlere yol açabilir.

Sahur Önerileri:

Sahura kalkmak, vücut sağlığı için hayati önem taşır.

Hafif bir kahvaltı veya zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salata gibi besinlerle dengeli bir öğün tercih edilmelidir.

Aşırı yağlı, tuzlu ve hamur işi gıdalardan kaçınılmalıdır.

İftar Tavsiyeleri:

İftar sırasında aşırı ve hızlı yemek tüketiminden kaçınılmalıdır.

Yavaş ve kontrollü yemek, fazla enerji alımını ve kilo artışını önleyebilir.

Sıvı Tüketimi:

Günde en az 1,5-2 litre su içmek esastır.

Ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları ve şeker içeriği düşük diğer sıvılar, Ramazan’da sıvı ihtiyacını karşılamak için idealdir.

Dr. Yılmaz’ın önerileri, Ramazan ayında sağlıklı bir beslenme düzeni sürdürmek ve olası sağlık sorunlarını önlemek için bir rehber niteliğindedir. Bu tavsiyeler, oruç tutanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi bir ay geçirmelerine yardımcı olabilir.