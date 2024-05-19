İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda, V.A. idaresindeki otomobil ile İ.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden V.A. ve yanında yer alan M.K. ile diğer otomobilde bulunan yolcular T.T. ve F.T. yaralandı.

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Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücülerden V.A'nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi.

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