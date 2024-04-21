İki otomobil çöken site duvarının altında kaldı

Kaynak: İHA
İki otomobil çöken site duvarının altında kaldı
Üsküdar’da bulunan bir sitenin duvarı sağanak yağışın ardından park halinde duran iki otomobilin üstüne çöktü, araçlar ağır hasar aldı.

Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi Öğdül Sokak'ta meydana gelen olayda, bir sitenin duvarı sağanak yağışın ardından yola çöktü. Site duvarının yanında park halinde duran 2 otomobil, çöken duvarın altında kalarak hasar aldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, sokak üzerine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, can kaybı ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Gece saatlerinde bir gürültü duyduğunu ileten Semra Tufan, “Gürültüyle pencereye koştuk. Çöktüğünü gördük, başka arabalar da vardı ama zabıta görevini yapmış. Herhangi bir yaralanma olmadı, sadece gürültüyle çöktü” ifadelerini kullandı.

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