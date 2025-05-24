İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

Siirt'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır yaralılar var

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