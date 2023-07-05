İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale Bayramiç'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza dün akşam saat 23.30 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü Köyü mevkiinde meydana geldi. Tongurlu Köyü'ne doğru giden N.O. (65) idaresindeki 17 TH 242 plakalı otomobil, Külcüler Köyü'nden gelen R.D. (60) yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle R.D. yönetimindeki 17 TN 969 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada, 17 TN 969 plakalı otomobil sürücüsü R.D. ve yanında bulunan Z.D. (55) ile 17 TH 242 plakalı otomobil sürücüsü N.O. ile araçta bulunan G.U. ve N.U. yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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