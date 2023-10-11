İki otomobil yola inen sürüye daldı

Tunceli'de farklı şeritlerdeki iki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluştu.

KAYNAK: DHA
İki otomobil yola inen sürüye daldı

Kaza, akşam saatlerinde Mameki köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne, yolun geliş ve gidiş yönlerindeki sürücülerinin ismi ve plakaları bilinmeyen iki otomobil çarptı. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, 2 domuz da öldü.

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İhbarla olay yerine polis ve Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.

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Bir süre trafiğe kapanan yol, ölen domuz ve otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücüler karayolunda aydınlatma ışıklarının tamamının arızalı olduğunu ve bundan dolayı da kazaların meydana geldiğini söyledi.

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