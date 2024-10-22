İki otomobile çarptı! Hava yastığı hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İki otomobile çarptı! Hava yastığı hayatını kurtardı

Avcılar’da kontrolden çıkan araç park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra binanın giriş katında demir korkuluklara çarparak asılı kaldı. Kazaya tanıklık yapan bir mahalle sakini, "Araç, önce bir araca, ardından başka bir araca çarparak demirlere giriyor. Kazadan sonra hava yastıkları açıldı" dedi.

İstanbul Avcılar'da kontrolden çıkan araç, önce park halindeki 2 otomobile, ardından bir binanın giriş katındaki demir korkuluklara çarparak asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y.D. idaresindeki 34 MBR 060 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce sokak üzerinde park halindeki iki araca, ardından bir binanın giriş katındaki demir korkuluklara çarparak asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bir mahalle sakini, "Araç, önce bir araca, ardından başka bir araca çarparak demirlere giriyor. Kazadan sonra hava yastıkları açıldı" dedi.

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