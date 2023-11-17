İki otomobilin çarpıştığı kaza, araç kamerasında: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kaza, seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
İki otomobilin çarpıştığı kaza, araç kamerasında: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden gelen Hasan K. yönetimindeki 80 HC 812 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tuğrul H. yönetimindeki 01 ZH 252 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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