İki otomotiv devinden birleşme kararı! Piyasada dengeler değişecek

Honda Motor ve Nissan Motor, elektrikli araç pazarındaki rekabette ayakta kalmak amacı ile birleşmeye hazırlanıyor.

İki Japon otomobil üreticisi, güçlerini ortak bir holding şirketi çatısı altında birleştirerek, Tesla ve Çinli rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet etmeyi hedefliyor.

İki Japon otomobil devinin, Tesla ve Çinli rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet etmek için güçlerini ortak bir holding şirketi altında birleştirmeyi planladığı belirtiliyor.

YENİ ŞİRKETİN KURULMASI İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Nikkei’nin haberine göre, Honda ve Nissan, elektrikli araç pazarındaki büyüme ve hızlı değişime uyum sağlamak adına görüşmelere başladılar. Bu iki otomobil devi, ortak bir holding şirketi çatısı altında faaliyet göstermeyi değerlendiriyor ve bu müzakerelerin yakın zamanda bir mutabakat zaptı ile resmen başlayacağı ifade ediliyor.

HİSSE PAYLARI VE DETAYLAR SONRAKİ AŞAMALARDA NETLEŞECEK

Yeni kurulan şirketin hisse payları, yapısı ve diğer detaylarıyla ilgili bilgilerin ise ilerleyen zamanlarda netleşmesi bekleniyor. Bu adım, elektrikli araç segmentindeki hızlı gelişime stratejik bir yanıt olarak öne çıkıyor.

HEDEF TESLA VE ÇİN’Lİ RAKİPLERLE DAHA GÜÇLÜ REKABET

Honda ve Nissan, güçlerini birleştirerek, Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticileri gibi büyük rakiplerine karşı daha güçlü bir rekabet stratejisi oluşturmayı hedefliyor. Bu birleşme, küresel otomobil endüstrisinin çevresel kaygılar ve teknolojik yeniliklerle şekillenen elektrikli araçlara dönüş sürecinde önemli bir hamle olarak görülüyor.