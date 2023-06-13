İki otoyol ihalesi esrarengiz şekilde ertelendi

Devletin Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapmak istediği iki otoyol projesinin ihalesi esrarengiz bir şekilde ertelendi. İki ihale gerekçe belirtilmeden 1 yılda 5 defa ertelendi.

İki otoyol ihalesi esrarengiz şekilde ertelendi

Dolar kurundaki yükselme devam ederken yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak otoyol ihaleleri de erteleniyor. Antalya-Alanya Otoyolu ile Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihaleleri 5. kez ertelendi. İhale ilanının yayımlanmasının üzerinden 1 yıl geçen ihaleler bu kez de eylüle bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi YİD ihalesi ile Antalya-Alanya Otoyolu Projesi YİD ihalesine ilişkin ilk ilanlar 15 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi için ihale tarihi 24 Ağustos 2022, Antalya-Alanya Otoyolu projesi için de ihale tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Sonra peş peşe ertelemeler geldi. “Ek ilan” ile Ankara-Delice ihalesi 5 Ekim, Antalya-Alanya ihalesi 6 Ekim 2022’ye ertelendi. Neden erteleme kararı alındığı belirtilmedi. Sonrasında yeni bir “süre uzatımı ilanı” yayımlanarak ihale tarih ve saatleri revize edildi. Ankara-Delice Otoyolu ihalesi 15 Aralık 2022, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi. Ancak ihaleler yine yapılamadı.

PROJELERE TALEP YOK

Yayımlanan ilanlar ile Ankara-Delice Otoyolu ihalesi bu kez 22 Şubat 2023, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 23 Şubat tarihine ertelendi. Ancak yine olmadı. Ankara-Delice otoyolu ihalesi bu kez 15 Haziran’a, AntalyaAlanya Otoyolu yapım işi ihalesi de 16 Haziran’a ertelendi. İhalelerin yapılması beklenirken dün Resmi Gazete’de yeni “düzeltme” ilanları yayımlandı. Bu kez de Ankara-Delice Otoyolu Projesi ihalesi 14 Eylül 2023’e, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 15 Eylül 2023 tarihine ertelendi. Düzeltme ilanlarında neden böyle bir erteleme kararına gerek duyulduğu belirtilmedi. Böylece iki otoyola ilişkin YİD modeliyle yapılacak ihaleler toplamda 5 kez ertelenmiş oldu. İhalelerin şimdiye kadar gerçekleştirilememesi şirketlerden bu YİD projeleri için talep olmadığını da ortaya koydu. Son dönemde kurdaki ani yükseliş, şirketlerin teklif vermesini de zorlaştırıyor. Dolar kuru bir süredir yükseliyor. Erteleme kararında bunun da etkisi olmuş olabileceği dile getiriliyor

İlgili Haberler
Saray’ın müteahhidine deprem bölgesinden ihale üstüne ihale
Devletin şirketi SADAT'a teslim edildi. İhale adrese teslim
AKP'li belediye ihaleyi yandaşa vermek için 40 takla attı. Bu bir AKP'liden AKP'liye kıyak haberidir
AKP'li isme 1.2 milyarlık ihale. Deprem felaketinden yine rant çıktı
Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Ekonomist İbrahim Kahveci: 10-15 yıl sonra kendi ülkemizde yabancı olacağız. Çocuk nüfus bile yabancıların hakimiyetinde olacak Güncel
Ekonomist İbrahim Kahveci: 10-15 yıl sonra kendi ülkemizde yabancı olacağız. Çocuk nüfus bile yabancıların hakimiyetinde olacak
Küba'da şiddetli yağmurlar can aldı: 3 ölü Dünya
Küba'da şiddetli yağmurlar can aldı: 3 ölü
Niyazi Akdaş istifa etti Spor
Niyazi Akdaş istifa etti
Sakız ağacı neye iyi geliyor? Şifalı Bitkiler
Sakız ağacı neye iyi geliyor?
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
En ucuz Toyota otomobil modelleri belli oldu. Dolar fırlayınca otomobil fiyatları da uçtu Teknoloji - Otomotiv
En ucuz Toyota otomobil modelleri belli oldu. Dolar fırlayınca otomobil fiyatları da uçtu
Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu Güncel
Silahını temizlerken 4 yaşındaki çocuğu vurdu