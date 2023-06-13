İki otoyol ihalesi esrarengiz şekilde ertelendi

Dolar kurundaki yükselme devam ederken yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılacak otoyol ihaleleri de erteleniyor. Antalya-Alanya Otoyolu ile Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihaleleri 5. kez ertelendi. İhale ilanının yayımlanmasının üzerinden 1 yıl geçen ihaleler bu kez de eylüle bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi YİD ihalesi ile Antalya-Alanya Otoyolu Projesi YİD ihalesine ilişkin ilk ilanlar 15 Haziran 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi için ihale tarihi 24 Ağustos 2022, Antalya-Alanya Otoyolu projesi için de ihale tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Sonra peş peşe ertelemeler geldi. “Ek ilan” ile Ankara-Delice ihalesi 5 Ekim, Antalya-Alanya ihalesi 6 Ekim 2022’ye ertelendi. Neden erteleme kararı alındığı belirtilmedi. Sonrasında yeni bir “süre uzatımı ilanı” yayımlanarak ihale tarih ve saatleri revize edildi. Ankara-Delice Otoyolu ihalesi 15 Aralık 2022, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi. Ancak ihaleler yine yapılamadı.

PROJELERE TALEP YOK

Yayımlanan ilanlar ile Ankara-Delice Otoyolu ihalesi bu kez 22 Şubat 2023, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 23 Şubat tarihine ertelendi. Ancak yine olmadı. Ankara-Delice otoyolu ihalesi bu kez 15 Haziran’a, AntalyaAlanya Otoyolu yapım işi ihalesi de 16 Haziran’a ertelendi. İhalelerin yapılması beklenirken dün Resmi Gazete’de yeni “düzeltme” ilanları yayımlandı. Bu kez de Ankara-Delice Otoyolu Projesi ihalesi 14 Eylül 2023’e, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 15 Eylül 2023 tarihine ertelendi. Düzeltme ilanlarında neden böyle bir erteleme kararına gerek duyulduğu belirtilmedi. Böylece iki otoyola ilişkin YİD modeliyle yapılacak ihaleler toplamda 5 kez ertelenmiş oldu. İhalelerin şimdiye kadar gerçekleştirilememesi şirketlerden bu YİD projeleri için talep olmadığını da ortaya koydu. Son dönemde kurdaki ani yükseliş, şirketlerin teklif vermesini de zorlaştırıyor. Dolar kuru bir süredir yükseliyor. Erteleme kararında bunun da etkisi olmuş olabileceği dile getiriliyor