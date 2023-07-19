İki sevgili başlarından vurulmuş halde bulundu

Bakırköy'de Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay birlikte yaşadıkları evin yatak odasında ölü olarak bulundu. İki sevgilinin başlarından vurulduğu belirlendi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa Kolay, yaklaşık 3 yıldır Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşıyordu.

Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek her hangi bir ihbarda bulunmadı.

ARKADAŞLARI BULDULAR

Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Arkadaşları içeri girdiğinde Kolay ve Arapoğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evin kapısında yada pencerelerinde her hangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Polis ekipleri, Mustafa Kolay'ın Cavide Sevgi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor.

Çiftin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÖNCE SEVGİLİSİNİ, SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Sara Açıklık, "Sabah saat 11.30 civarlarında polis ekiplerini ve ambulans gördük. Olay yerine gittik. Merak ettik komşularımızdan diye. Genç bir çiftmiş, biz tanımıyoruz. Orada hastanede çalışanlar ağlıyorlardı. Biz sorduğumuzda intihar olduğunu söylediler. Duyduğumuza göre, önce eşini vurmuş, sonra kendini vurmuş" dedi.