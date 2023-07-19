İki sevgili başlarından vurulmuş halde bulundu

Bakırköy'de iki sevgili birlikte yaşadıkları evin yatak odasında başlarından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.

KAYNAK: DHA
İki sevgili başlarından vurulmuş halde bulundu

Bakırköy'de Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay birlikte yaşadıkları evin yatak odasında ölü olarak bulundu. İki sevgilinin başlarından vurulduğu belirlendi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa Kolay, yaklaşık 3 yıldır Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşıyordu.

Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek her hangi bir ihbarda bulunmadı.

ARKADAŞLARI BULDULAR

Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Arkadaşları içeri girdiğinde Kolay ve Arapoğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evin kapısında yada pencerelerinde her hangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Polis ekipleri, Mustafa Kolay'ın Cavide Sevgi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor.

Çiftin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÖNCE SEVGİLİSİNİ, SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Sara Açıklık, "Sabah saat 11.30 civarlarında polis ekiplerini ve ambulans gördük. Olay yerine gittik. Merak ettik komşularımızdan diye. Genç bir çiftmiş, biz tanımıyoruz. Orada hastanede çalışanlar ağlıyorlardı. Biz sorduğumuzda intihar olduğunu söylediler. Duyduğumuza göre, önce eşini vurmuş, sonra kendini vurmuş" dedi.

Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sultanbeyli'de silahlı saldırı Yaşam
Sultanbeyli'de silahlı saldırı
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı Magazin
Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu Güncel
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek' Güncel
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'
Van’da ekmek fiyatına zam Ekonomi
Van’da ekmek fiyatına zam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı Dünya
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı