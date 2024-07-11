İki sürücünün eğlencesi pahalıya patladı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Bahattin Ertunhan Caddesi üzerinde drift yaparken tespit edilen bir sürücüye 32.233 TL para cezası kesti ve ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Ata Sanayi bölgesinde drift yapan başka bir sürücü ise, benzer bir suçtan daha önce de ceza aldığı için ehliyetine kalıcı olarak el konuldu ve 54.791 TL para cezasına çarptırıldı. Yetkililer, bu tür tehlikeli davranışlar sergileyen sürücülere yönelik denetimlerin artarak süreceğini belirtti.