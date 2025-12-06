Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı kritik 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE 32 PUAN TOPLADI

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde Galatasaray ile olan puan farkını yeniden 1'e indirecek.

BAŞAKŞEHİR'İN 16 PUANI VAR

Ev sahibi Başakşehir ise 14 maçta 4'er galibiyet ve beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul ekibi, topladığı 16 puanla 9 sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMIN DA 3'ER EKSİĞİ VAR

Bu mücadelede her iki takım da en az 3'er futbolcusundan yararlanamayacak. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Yusuf Sarı dışında sarı kart cezaları olan Jerome Opoku ile Davie Selke, mücadelede görev yapamayacaklar.

Deplasman ekibi Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle Çağlar Söyüncü ise sakatlıktan yeni çıktığı için forma giyemeyecekler.

BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran.